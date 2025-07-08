Смартфони, годинники і не тільки. Samsung проведе презентацію нових пристроїв: що відомо

Уже в середу, 9 липня, у Нью-Йорку відбудеться головний літній захід Samsung - Galaxy Unpacked, який можна буде дивитися онлайн на офіційному сайті та YouTube-каналі компанії. Початок - о 17:00 за Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.
Samsung обіцяє, що новий Z Fold 7 стане найтоншим і найлегшим горизонтальним складаним смартфоном в історії компанії - лише 8,9 мм у складеному і 4,2 мм у розкладеному вигляді, при вазі 215 г. Для порівняння, торішній Fold 6 важив 239 г.
Що нового:
Однак ємність батареї залишилася колишньою - 4 400 мА/год, чого, за даними енергоетикетки ЄС, вистачить на 40,5 годин роботи. Заявлена кількість циклів - не менше 2000 до зниження ємності до 80%.
Щоб не втрачати аудиторію через зростання цін, Samsung готує одразу дві версії: Z Flip 7 і доступніший Z Flip 7 FE.
Z Flip7:
Z Flip7 FE:
Обидві моделі працюватимуть на One UI 8 (Android 16). До слова, серія Galaxy S25 уже тестує прошивку.
Передзамовлення стартує одразу після презентації - 9 липня, а у вільному продажу новинки з'являться 25 липня.
Samsung, імовірно, представить і Tri-Fold-смартфон із двома екранами - 6,49" зовні та 9,96" всередині. Однак інсайдери кажуть, що продажі будуть обмежені лише Кореєю та Китаєм.
За кодом One UI 8 можна судити, що це повноцінний пристрій, а не концепт. Однак його масовий запуск, найімовірніше, відкладено на 2026 рік. З огляду на ціну Fold 7, про вартість Tri-Fold краще навіть не питати.
Лінійка Watch8 тепер повністю перейшла на форму "squircle" (щось між колом і квадратом), як у торішньому Watch Ultra.
Основні відмінності:
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