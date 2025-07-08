Смартфоны, часы и не только. Samsung проведет презентацию новых устройств: что известно

Уже в среду, 9 июля, в Нью-Йорке состоится главное летнее мероприятие Samsung - Galaxy Unpacked, которое можно будет смотреть онлайн на официальном сайте и YouTube-канале компании. Начало - в 17:00 по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.
Samsung обещает, что новый Z Fold 7 станет самым тонким и легким горизонтальным складным смартфоном в истории компании - всего 8,9 мм в сложенном и 4,2 мм в разложенном виде, при весе 215 г. Для сравнения, прошлогодний Fold 6 весил 239 г.
Что нового:
Однако емкость батареи осталась прежней - 4 400 мА/ч, чего, по данным энергоэтикетки ЕС, хватит на 40,5 часов работы. Заявленное количество циклов - не менее 2000 до снижения емкости до 80%.
Чтобы не терять аудиторию из-за роста цен, Samsung готовит сразу две версии: Z Flip 7 и более доступный Z Flip 7 FE.
Z Flip7:
Z Flip7 FE:
Обе модели будут работать на One UI 8 (Android 16). К слову, серия Galaxy S25 уже тестирует прошивку.
Предзаказ стартует сразу после презентации - 9 июля, а в свободной продаже новинки появятся 25 июля.
Samsung, вероятно, представит и Tri-Fold-смартфон с двумя экранами - 6,49" снаружи и 9,96" внутри. Однако инсайдеры говорят, что продажи будут ограничены только Кореей и Китаем.
По коду One UI 8 можно судить, что это полноценное устройство, а не концепт. Однако его массовый запуск, скорее всего, отложен на 2026 год. Учитывая цену Fold 7, о стоимости Tri-Fold лучше даже не спрашивать.
Линейка Watch8 теперь полностью перешла на форму "squircle" (нечто между кругом и квадратом), как в прошлогоднем Watch Ultra.
Основные отличия:
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