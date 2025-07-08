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Смартфони, годинники і не тільки. Samsung проведе презентацію нових пристроїв: що відомо

Вівторок 08 липня 2025 13:35
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Смартфони, годинники і не тільки. Samsung проведе презентацію нових пристроїв: що відомо Samsung покаже нові пристрої на презентації (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Уже в середу, 9 липня, у Нью-Йорку відбудеться головний літній захід Samsung - Galaxy Unpacked, який можна буде дивитися онлайн на офіційному сайті та YouTube-каналі компанії. Початок - о 17:00 за Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.

Galaxy Z Fold 7 (тонший, легший, але з тією ж батареєю)

Samsung обіцяє, що новий Z Fold 7 стане найтоншим і найлегшим горизонтальним складаним смартфоном в історії компанії - лише 8,9 мм у складеному і 4,2 мм у розкладеному вигляді, при вазі 215 г. Для порівняння, торішній Fold 6 важив 239 г.

Що нового:

  • Камера на 200 МП, як у S25 Ultra
  • Селфі-камери: 10 МП (зовнішня) і 4 МП (внутрішня, під екраном)
  • Захист за стандартом IP48
  • Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗП
  • Обсяги пам'яті: 256/512 ГБ і 1 ТБ
  • Ціна: від 2 200 євро (близько 108 тисяч гривень), можливий апгрейд сховища під час передзамовлення
  • Кольори: Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black.

Однак ємність батареї залишилася колишньою - 4 400 мА/год, чого, за даними енергоетикетки ЄС, вистачить на 40,5 годин роботи. Заявлена кількість циклів - не менше 2000 до зниження ємності до 80%.

Смартфони, годинники і не тільки. Samsung проведе презентацію нових пристроїв: що відомоТовщина Samsung Galaxy Z Fold7 (фото: GSMArena)

Galaxy Z Flip7 і Flip7 FE (преміум і доступність)

Щоб не втрачати аудиторію через зростання цін, Samsung готує одразу дві версії: Z Flip 7 і доступніший Z Flip 7 FE.

Z Flip7:

  • Великий зовнішній екран 4,1", майже без рамок
  • Тонший і легший: 13,7 мм (у складеному вигляді), вага 188 г
  • Батарея: 4 300 мА/год (+300 мА/год до минулого покоління)
  • Процесор: Exynos 2500 (у США/Китаї - Snapdragon 8 Elite)
  • Пам'ять: 12 ГБ ОЗП, 256/512 ГБ
  • Кольори: Jet Black, Blue Shadow, Coral Red + ексклюзиви
  • Ціна: 1400 євро (69 000 гривень) за 512 ГБ, на 100 євро дорожче за Flip6.

Z Flip7 FE:

  • Базові кольори: чорний і білий
  • Процесор: Exynos 2400, 8 ГБ ОЗП
  • Пам'ять: 128/256 ГБ
  • Орієнтовна ціна: 800 євро (39 250 гривень).

Обидві моделі працюватимуть на One UI 8 (Android 16). До слова, серія Galaxy S25 уже тестує прошивку.

Коли можна буде купити?

Передзамовлення стартує одразу після презентації - 9 липня, а у вільному продажу новинки з'являться 25 липня.

Galaxy Tri-Fold (перший складаний смартфон на три частини)

Samsung, імовірно, представить і Tri-Fold-смартфон із двома екранами - 6,49" зовні та 9,96" всередині. Однак інсайдери кажуть, що продажі будуть обмежені лише Кореєю та Китаєм.

За кодом One UI 8 можна судити, що це повноцінний пристрій, а не концепт. Однак його масовий запуск, найімовірніше, відкладено на 2026 рік. З огляду на ціну Fold 7, про вартість Tri-Fold краще навіть не питати.

Смартфони, годинники і не тільки. Samsung проведе презентацію нових пристроїв: що відомоПрототип потрійного екрану від Samsung(фото: GSMArena)

Galaxy Watch8, Classic і Ultra (нові форми і фітнес-функції)

Лінійка Watch8 тепер повністю перейшла на форму "squircle" (щось між колом і квадратом), як у торішньому Watch Ultra.

Основні відмінності:

  • Watch8 Ultra - безель, що обертається, і екран 1,5"
  • Watch8 і Classic - з двома кнопками, підтримка Bluetooth/4G
  • Процесор залишився колишнім - Exynos W1000
  • Акцент в One UI 8 Watch - на здоров'я: поради щодо сну, судинне навантаження, антиоксидантні показники
  • Ультра-версія буде доступна тільки в 4G-варіанті
  • Акумулятор Watch8 (44 мм) отримав +10 мА/год
  • Зарядка: 10 Вт, як і раніше.

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