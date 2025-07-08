Смартфони, годинники і не тільки. Samsung проведе презентацію нових пристроїв: що відомо
Уже в середу, 9 липня, у Нью-Йорку відбудеться головний літній захід Samsung - Galaxy Unpacked, який можна буде дивитися онлайн на офіційному сайті та YouTube-каналі компанії. Початок - о 17:00 за Києвом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.
Galaxy Z Fold 7 (тонший, легший, але з тією ж батареєю)
Samsung обіцяє, що новий Z Fold 7 стане найтоншим і найлегшим горизонтальним складаним смартфоном в історії компанії - лише 8,9 мм у складеному і 4,2 мм у розкладеному вигляді, при вазі 215 г. Для порівняння, торішній Fold 6 важив 239 г.
Що нового:
- Камера на 200 МП, як у S25 Ultra
- Селфі-камери: 10 МП (зовнішня) і 4 МП (внутрішня, під екраном)
- Захист за стандартом IP48
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗП
- Обсяги пам'яті: 256/512 ГБ і 1 ТБ
- Ціна: від 2 200 євро (близько 108 тисяч гривень), можливий апгрейд сховища під час передзамовлення
- Кольори: Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black.
Однак ємність батареї залишилася колишньою - 4 400 мА/год, чого, за даними енергоетикетки ЄС, вистачить на 40,5 годин роботи. Заявлена кількість циклів - не менше 2000 до зниження ємності до 80%.
Товщина Samsung Galaxy Z Fold7 (фото: GSMArena)
Galaxy Z Flip7 і Flip7 FE (преміум і доступність)
Щоб не втрачати аудиторію через зростання цін, Samsung готує одразу дві версії: Z Flip 7 і доступніший Z Flip 7 FE.
Z Flip7:
- Великий зовнішній екран 4,1", майже без рамок
- Тонший і легший: 13,7 мм (у складеному вигляді), вага 188 г
- Батарея: 4 300 мА/год (+300 мА/год до минулого покоління)
- Процесор: Exynos 2500 (у США/Китаї - Snapdragon 8 Elite)
- Пам'ять: 12 ГБ ОЗП, 256/512 ГБ
- Кольори: Jet Black, Blue Shadow, Coral Red + ексклюзиви
- Ціна: 1400 євро (69 000 гривень) за 512 ГБ, на 100 євро дорожче за Flip6.
Z Flip7 FE:
- Базові кольори: чорний і білий
- Процесор: Exynos 2400, 8 ГБ ОЗП
- Пам'ять: 128/256 ГБ
- Орієнтовна ціна: 800 євро (39 250 гривень).
Обидві моделі працюватимуть на One UI 8 (Android 16). До слова, серія Galaxy S25 уже тестує прошивку.
Коли можна буде купити?
Передзамовлення стартує одразу після презентації - 9 липня, а у вільному продажу новинки з'являться 25 липня.
Galaxy Tri-Fold (перший складаний смартфон на три частини)
Samsung, імовірно, представить і Tri-Fold-смартфон із двома екранами - 6,49" зовні та 9,96" всередині. Однак інсайдери кажуть, що продажі будуть обмежені лише Кореєю та Китаєм.
За кодом One UI 8 можна судити, що це повноцінний пристрій, а не концепт. Однак його масовий запуск, найімовірніше, відкладено на 2026 рік. З огляду на ціну Fold 7, про вартість Tri-Fold краще навіть не питати.
Прототип потрійного екрану від Samsung(фото: GSMArena)
Galaxy Watch8, Classic і Ultra (нові форми і фітнес-функції)
Лінійка Watch8 тепер повністю перейшла на форму "squircle" (щось між колом і квадратом), як у торішньому Watch Ultra.
Основні відмінності:
- Watch8 Ultra - безель, що обертається, і екран 1,5"
- Watch8 і Classic - з двома кнопками, підтримка Bluetooth/4G
- Процесор залишився колишнім - Exynos W1000
- Акцент в One UI 8 Watch - на здоров'я: поради щодо сну, судинне навантаження, антиоксидантні показники
- Ультра-версія буде доступна тільки в 4G-варіанті
- Акумулятор Watch8 (44 мм) отримав +10 мА/год
- Зарядка: 10 Вт, як і раніше.
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