Смартфоны, часы и не только. Samsung проведет презентацию новых устройств: что известно
Уже в среду, 9 июля, в Нью-Йорке состоится главное летнее мероприятие Samsung - Galaxy Unpacked, которое можно будет смотреть онлайн на официальном сайте и YouTube-канале компании. Начало - в 17:00 по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.
Galaxy Z Fold 7 (тоньше, легче, но с той же батареей)
Samsung обещает, что новый Z Fold 7 станет самым тонким и легким горизонтальным складным смартфоном в истории компании - всего 8,9 мм в сложенном и 4,2 мм в разложенном виде, при весе 215 г. Для сравнения, прошлогодний Fold 6 весил 239 г.
Что нового:
- Камера на 200 МП, как у S25 Ultra
- Селфи-камеры: 10 МП (внешняя) и 4 МП (внутренняя, под экраном)
- Защита по стандарту IP48
- Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ
- Объемы памяти: 256/512 ГБ и 1 ТБ
- Цена: от 2 200 евро (около 108 тысяч гривен), возможен апгрейд хранилища при предзаказе
- Цвета: Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black.
Однако емкость батареи осталась прежней - 4 400 мА/ч, чего, по данным энергоэтикетки ЕС, хватит на 40,5 часов работы. Заявленное количество циклов - не менее 2000 до снижения емкости до 80%.
Толщина Samsung Galaxy Z Fold7 (фото: GSMArena)
Galaxy Z Flip7 и Flip7 FE (премиум и доступность)
Чтобы не терять аудиторию из-за роста цен, Samsung готовит сразу две версии: Z Flip 7 и более доступный Z Flip 7 FE.
Z Flip7:
- Большой внешний экран 4,1”, почти без рамок
- Тоньше и легче: 13,7 мм (в сложенном виде), вес 188 г
- Батарея: 4 300 мА/ч (+300 мА/ч к прошлому поколению)
- Процессор: Exynos 2500 (в США/Китае - Snapdragon 8 Elite)
- Память: 12 ГБ ОЗУ, 256/512 ГБ
- Цвета: Jet Black, Blue Shadow, Coral Red + эксклюзивы
- Цена: 1400 евро (69 000 гривен) за 512 ГБ, на 100 евро дороже Flip6.
Z Flip7 FE:
- Базовые цвета: черный и белый
- Процессор: Exynos 2400, 8 ГБ ОЗУ
- Память: 128/256 ГБ
- Ориентировочная цена: 800 евро (39 250 гривен).
Обе модели будут работать на One UI 8 (Android 16). К слову, серия Galaxy S25 уже тестирует прошивку.
Когда можно будет купить?
Предзаказ стартует сразу после презентации - 9 июля, а в свободной продаже новинки появятся 25 июля.
Galaxy Tri-Fold (первый складной смартфон на три части)
Samsung, вероятно, представит и Tri-Fold-смартфон с двумя экранами - 6,49" снаружи и 9,96" внутри. Однако инсайдеры говорят, что продажи будут ограничены только Кореей и Китаем.
По коду One UI 8 можно судить, что это полноценное устройство, а не концепт. Однако его массовый запуск, скорее всего, отложен на 2026 год. Учитывая цену Fold 7, о стоимости Tri-Fold лучше даже не спрашивать.
Прототип тройного экрана от Samsung (фото: GSMArena)
Galaxy Watch8, Classic и Ultra (новые формы и фитнес-функции)
Линейка Watch8 теперь полностью перешла на форму "squircle" (нечто между кругом и квадратом), как в прошлогоднем Watch Ultra.
Основные отличия:
- Watch8 Ultra - вращающийся безель и экран 1,5”
- Watch8 и Classic - с двумя кнопками, поддержка Bluetooth/4G
- Процессор остался прежним - Exynos W1000
- Акцент в One UI 8 Watch - на здоровье: советы по сну, сосудистая нагрузка, антиоксидантные показатели
- Ультра-версия будет доступна только в 4G-варианте
- Аккумулятор Watch8 (44 мм) получил +10 мА/ч
- Зарядка: 10 Вт, как и раньше.
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