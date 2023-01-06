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У смартфонах українців знаходяться 33 додатки, розроблені РФ та Білоруссю, - Molfar

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П'ятниця 06 січня 2023 17:09
У смартфонах українців знаходяться 33 додатки, розроблені РФ та Білоруссю, - Molfar Фото: У смартфонах українців знаходяться 33 додатки, розроблені РФ та Білоруссю (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

OSINT-аналітики виявили, що 33 додатки, які знаходяться у смартфонах майже кожного українця, створені чи належать компаніям із РФ чи Білорусі.

Про це заявив керівник розвідувального агентства Molfar Артем Старосєк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Було досліджено 360 (8 категорій по 45) найпопулярніших додатків та ігор IOS та Android. З них 33 виявилися небезпечними, оскільки створені або належать компаніям з РФ чи республіки Білорусь", - заявив він.

Старосєк наголосив, що небезпечними є додатки, які передають приватні дані користувачів силовим структурам РФ, а неетичними – з переглядом реклами або прямою оплатою послуг при користуванні додатками.

Серед потенційно небезпечних для Apple і Android є як платні, так і безкоштовні програми, серед яких мобільні програми для планування платежів, вивчення іноземних мов, ігри.

Фото: список додатків з Росії та Білорусі (molfar.global)

Нагадаємо, раніше Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв'язок.

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