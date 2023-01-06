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В смартфонах украинцев находятся 33 приложения, разработанные РФ и Беларусью, - Molfar

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Пятница 06 января 2023 17:09
В смартфонах украинцев находятся 33 приложения, разработанные РФ и Беларусью, - Molfar Фото: В смартфонах украинцев находятся 33 приложения, разработанные РФ и Беларусью (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

OSINT-аналитики выявили, что 33 приложения, которые находятся в смартфонах почти каждого украинца, созданы или принадлежат компаниям из РФ или Беларуси.

Об этом заявил руководитель разведывательного агентства Molfar Артем Старосек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Было исследовано 360 (8 категорий по 45) самых популярных приложений и игр IOS и Android. Из них 33 оказались опасными, поскольку созданы или принадлежат компаниям из РФ или республики Беларусь", - заявил он.

Старосек подчеркнул, что опасными являются приложения, которые передают частные данные пользователей силовым структурам РФ, а неэтичными - с просмотром рекламы или прямой оплатой услуг при пользовании приложениями.

Среди потенциально опасных для Apple и Android есть как платные, так и бесплатные приложения, среди которых мобильные приложения для планирования платежей, изучения иностранных языков, игры.

Фото: список приложений из России и Беларуси (molfar.global)

Напомним, ранее Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь.

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