Смартфон для пенсионеров: в Минцифры анонсировали предварительную запись
Запись на получение смартфонов для вакцинированных от COVID-19 украинцев в возрасте от 60 лет начнется в апреле 2022 года. Пока неизвестно, когда их будут выдавать, какие это будут смартфоны и за счет каких средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге.
"В апреле начнется первый этап проекта: запись тех, кто хочет получить смартфон", - отметил он.
По его словам, когда получение смартфонов, зависит от изготовления самих устройств. "Мы отдельно это будем анонсировать", - сказал министр и добавил, что еще не определено, какие это будут устройства.
Федоров также не ответил на вопрос об источниках финансирования проекта.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.
Отметим, по данным Госстата, на 1 января 2021 года в Украине проживало 10,1 млн человек старше 60 лет.