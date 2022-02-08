Смартфон для пенсіонерів: у Мінцифри анонсували попередній запис
Запис на отримання смартфонів для вакцинованих від COVID-19 українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року. Поки що невідомо, коли їх видаватимуть, які це будуть смартфони та за рахунок яких коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву повідомив віце-прем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова на брифінгу.
"У квітні розпочнеться перший етап проекту: запис тих, хто хоче отримати смартфон", - зазначив він.
За його словами, коли отримання смартфонів, залежить від виготовлення самих пристроїв. "Ми окремо це анонсуватимемо", - сказав міністр та додав, що ще не визначено, які це будуть пристрої.
Федоров також не відповів на запитання про джерела фінансування проекту.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф.
Зазначимо, за даними Держстату, на 1 січня 2021 року в Україні проживало 10,1 млн осіб, старших за 60 років.