Смартфон Mi 11 Ultra получил возможность работать 14 дней без подзарядки
Важное обновление от Xiaomi сделало дополнительный экран флагмана Mi 11 Ultra еще более полезным. Отныне, благодаря особому режиму под названием "Super Power Saver Mode" телефоном можно пользоваться в течение двух недель без подзарядки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.
Обновление, которое получило номер V12.5. 10. 0.RKACNXM, дарит флагману новую функцию "Super Power Saver Mode".
Согласно с описанием прошивки, благодаря этому обновлению и новой функции, теперь владельцы флагманов Mi 11 Ultra имеют возможность пользоваться телефоном в течение двух недель без подзарядки. Впрочем, есть и нюансы. "Super Power Saver Mode", чтобы сохранить аккумулятор телефона - выключает основной дисплей, в связи с чем, остается возможность пользоваться лишь дополнительным, который расположен на задней панели. Второй экран может показывать не только время, но и информацию о вызовах и сообщениях.
Компания Xiaomi со своей стороны, утверждает, что в реальных условиях функция "Super Power Saver Mode" будет продолжать работу по-разному, поскольку на это могут влиять множества факторов.
Самое интересное то, что новую функцию флагмана обещали еще на момент его выхода (29 марта, 2021 года), однако доступной она стала лишь сегодня.