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Смартфон Mi 11 Ultra получил возможность работать 14 дней без подзарядки

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Китай, Пятница 09 июля 2021 22:33
Смартфон Mi 11 Ultra получил возможность работать 14 дней без подзарядки Фото: Смартфон Mi 11 Ultra получил возможность работать 14 дней без подзарядки (unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

Важное обновление от Xiaomi сделало дополнительный экран флагмана Mi 11 Ultra еще более полезным. Отныне, благодаря особому режиму под названием "Super Power Saver Mode" телефоном можно пользоваться в течение двух недель без подзарядки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmochina.

Обновление, которое получило номер V12.5. 10. 0.RKACNXM, дарит флагману новую функцию "Super Power Saver Mode".

Согласно с описанием прошивки, благодаря этому обновлению и новой функции, теперь владельцы флагманов Mi 11 Ultra имеют возможность пользоваться телефоном в течение двух недель без подзарядки. Впрочем, есть и нюансы. "Super Power Saver Mode", чтобы сохранить аккумулятор телефона - выключает основной дисплей, в связи с чем, остается возможность пользоваться лишь дополнительным, который расположен на задней панели. Второй экран может показывать не только время, но и информацию о вызовах и сообщениях.

Компания Xiaomi со своей стороны, утверждает, что в реальных условиях функция "Super Power Saver Mode" будет продолжать работу по-разному, поскольку на это могут влиять множества факторов.

Самое интересное то, что новую функцию флагмана обещали еще на момент его выхода (29 марта, 2021 года), однако доступной она стала лишь сегодня.

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