ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Смартфон Mi 11 Ultra отримав можливість працювати 14 днів без підзарядки

Новость на русском →
Китай, П'ятниця 09 липня 2021 22:33
Смартфон Mi 11 Ultra отримав можливість працювати 14 днів без підзарядки Фото: Смартфон Mi 11 Ultra отримав можливість працювати 14 днів без підзарядки (unsplash.com)
Автор: Сергій Пишкін

Важливе оновлення від Xiaomi зробило додатковий екран флагману Mi 11 Ultra ще більш кориснішим. Відтепер, завдяки особливому режиму під назвою "Super Power Saver Mode" телефоном можна користуватися протягом двох тижнів без підзарядки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.

Оновлення, яке отримало номер V12.5. 10. 0.RKACNXM дарує флагману нову функцію "Super Power Saver Mode".

Згідно з описом прошивки, завдяки цьому оновленню й новій функції, відтепер власники флагманів Mi 11 Ultra мають можливість користуватися телефоном протягом двох тижнів без підзарядки. Втім, є і нюанси. "Super Power Saver Mode", аби зберегти акумулятор телефона - вимикає основний дисплей, у зв’язку з чим, залишається можливість користуватися лише додатковим, який розташований на задній панелі. Другий екран може показувати не лише час, але й інформацію стосовно дзвінків та повідомлень.

Компанія Xiaomi, зі свого боку, стверджує, що в реальних умовах функція "Super Power Saver Mode" продовжуватиме роботу телефону порізному, оскільки на це можуть впливати безлічі факторів.

Найцікавіше те, що нову функцію флагмана обіцяли ще на момент його виходу (29 березня, 2021 року), однак доступною вона стала лише сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Xiaomi флагман телефон
NEWS
Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
Україна направила Венеційській комісії проект закону про перехідний період на Донбасі
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі