Смартфон за 46 800 доларів: як Vertu перетворила новий флагман на ШІ-інструмент для CEO

Розкішні матеріали та "космічна" вартість

Новий Alphafold продовжує багаторічну стратегію Vertu з позиціонування смартфонів як символів високого соціального статусу. Базова версія, оздоблена телячою шкірою, стартує від 6 880 доларів.

Для найвимогливіших клієнтів компанія пропонує модифікації з ексклюзивним дизайном: обробкою зі шкіри алігатора, деталями з 18-каратного золота та інкрустацією натуральними діамантами.

Вартість стандартної комплектації сягає 46 800 доларів, а за бажанням клієнта можлива подальша індивідуальна кастомізація.

Реліз є черговою спробою компанії із штаб-квартирою у Гонконзі повернути колишню популярність. Свого часу бренд домінував у сегменті розкішних гаджетів завдяки елітним матеріалам та вбудованій службі консьєрж-сервісу, проте втратив позиції після появи iPhone.

Тепер Vertu робить ставку на поєднання преміального заліза та ШІ-інструментів для бізнесу.

Цифровий секретар: можливості ШІ-агента Hermes

Головною програмною особливістю Alphafold є інтегрований інтелектуальний помічник Hermes Agent, створений на базі розробок від Nous Research.

На відміну від звичайних голосових асистентів, Hermes розроблений для координації складних робочих процесів. ШІ здатний напряму підключатися до закритих корпоративних систем управління підприємством (ERP) та взаємодіяти з клієнтами (CRM).

За допомогою звичайних голосових команд або текстових запитів користувач може:

затверджувати операційні документи;

керувати бізнес-календарем та розкладом зустрічей;

відстежувати глобальну аналітику продажів;

планувати ділові поїздки та формувати звіти.

Смартфон вміє автоматично перенаправляти складні запити між різними передовими нейромережами, включно з GPT від OpenAI, Claude від Anthropic та Gemini від Google.

Система також інтегрована з понад 80 популярними додатками для організації наскрізних робочих процесів.

Безпека даних

Оскільки пристрій працює з конфіденційною комерційною інформацією, особливу увагу приділили приватності. Alphafold отримав фірмовий чип безпеки A5, який фізично ізолює біометричні дані, паролі та корпоративні відомості від основної операційної системи.

Складна аналітика обробляється локально на пристрої, а запити, що надсилаються на зовнішні хмарні сервери ШІ, проходять попередню токенізацію та анонімізацію.

Водночас у компанії визнають, що архітектура безпеки ще не проходила незалежний сторонній аудит, але це наразі і не є пріоритетом.

Технічні характеристики

Смартфон працює на базі передового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Складаний внутрішній дисплей має діагональ 8,05 дюйма, а зовнішній допоміжний екран - 6,53 дюйма.

Гаджет оснащений акумулятором ємністю 6500 мАг, підтримує технологію супутникового зв'язку та має потрійну камеру з головним і ультраширококутним модулями на 50 Мп, а також телеоб'єктивом на 5 Мп.

Шарнірний механізм виготовлений із використанням титану та вуглецевого волокна і розрахований на 650 000 згинань.

Перша лімітована партія Alphafold у кількості 115 одиниць надійде клієнтам вже цього тижня.