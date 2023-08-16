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Smart-телевізори KIVI — «Вибір року» серед українських споживачів

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Середа 16 серпня 2023 15:15
Smart-телевізори KIVI — «Вибір року» серед українських споживачів

Премія «Вибір року» вже понад 20 років визначає улюблені бренди українців. Уже четвертий рік поспіль найкращими телевізорами економ-класу стають Smart - телевізори європейського бренду KIVI.

Чому українці обирають саме KIVI? Все просто: це якісні сучасні моделі, що картинкою, звуком і дизайном можуть конкурувати з телевізорами А-класу, але коштують на 10-15% нижче. Телевізори KIVI виробляються на потужностях найбільшого в світі контрактного виробника — компанії MTC, а всі комплектуючі створені на заводах Китаю, Японії, Тайваню, визнаних у світі виробників. До того ж, бренд – один із небагатьох у своєму сегменті, хто випускає пристрої з ультратонкими рамками та в білому кольорі.

Керуюча проєктом «Вибір року» в Україні Олена Грабельнікова зазначає: «Не вперше вітаємо KIVI в числі переможців «Вибір року» в Україні. Телевізори середнього сегменту — складна і конкурентна ніша, в якій споживач залишається прискіпливим, уважним, але вдячним за виважену цінову політику та інновації. KIVI вдається поєднувати ці два важливих критерії. Безумовно, справляє враження і чітка та скоординована представленість у найбільших мережах і маркетплейсах — Comfy, Фокстрот, Ельдорадо, Епіцентр, Алло, Кібернетика, Розетка, MOYO, Технотоп, Техномаркет, де клієнт може прицільно оцінити переваги телевізорів».

Smart-телевізори KIVI — «Вибір року» серед українських споживачів

Про медаль-відзнаку «Вибір року»

Результати «Вибір року» в Україні засновані на всеукраїнському маркетинговому дослідженні споживчих уподобань, виконаному Ipsos Ukraine за ініціативи «Вибір року», думці професійного журі та експертів рекламного ринку. Найбільший вплив, а це понад 40%, на визначення першості торгової марки, послуги або компанії у номінації має споживач. Методика визначення товарів та послуг кращих торгових марок на ринку включає комплексну оцінку позиції товару, послуги та компанії та створена компанією Fеstivals International (США).

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