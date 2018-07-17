Smart Retail 2018: вызовы, тренды, технологии. Бизнес-конференция для драйверов ритейл-индустрии

Новости Новости компаний 17.07.2018 - 14:19

Организатор - Retail Platforma
При поддержке - Malls Club Ukraine & Belarus
Генеральный партнер - SMART business

20 июля 2018, в Киеве, лидеров ритейла объединит третья практическая конференция Smart Retail: вызовы, тренды, технологии

Какие технотренды окажут принципиальное влияние на ритейл в 2018-2020 гг?  
Какие инновации открывают новые «окна возможностей» в ритейле и дают реальный финансовый результат, а какие оказываются лишь дорогим модным атрибутом и поводом для медиа-хайпа?

Smart Retail — событие, которое содержит мощный конструктивный контент:


•    для владельцев и топ-менеджеров розничных компаний;
•    маркетинг-директоров розничных компаний и ТРЦ;
•    руководителей отделов развития;
•    для топ-менеджеров сервисных компаний, предоставляющих услуги для розницы (IT-компании, банки, службы доставки,
производители торгового оборудования, света, мультимедийных экранов, музыкального сопровождения для торговых пространств)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9.00-10.00 
Welcome-coffeе и регистрация

10.00-11.30
Первая секция
Мировые технологии как драйвер принятия оптимальных решений в развитии ритейла
                                                                                                                                       11.30-12.00
Кофе-пауза и нетворкинг

 12.00-12.40
Баттл-дискуссия 
Тема: Какие технологии вернут покупателя в магазины?

 12.40-14.00
Вторая секция
Smart-системы для управления поведением потребителя

 14.00-15.00
Бизнес-бранч и нетворкинг

 15.00-16.00
Баттл-дискуссия 
Тема: Почему инновации в ритейле тормозятся на этапе внедрения?

 15.00-17.30
Третья секция
Искусственный интеллект, облачные технологии, интернет вещей и диджитал — инструментарий для развития конкурентных преимуществ бренда  

 17.30
Окончание конференции и нетворкинг, закрепление полезных знакомств


Подробнее о программе и условиях участия в Smart Retail: http://retailplatforma.com/events/smart-retail-2018-vyzovy-trendy-tehnologii-20-iyulya-18/

Регистрация на Smart Retail: вызовы, тренды, технологии
на сайте Retail Platforma, по email: s.kovalsky@meetingpointgroup.com
и по телефону: +38044 232 98 40; +38050 736 59 09

До встречи 20 июля, в Киеве, на Smart Retail: вызовы, тренды, технологии!

 

 

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