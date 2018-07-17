Smart Retail 2018: вызовы, тренды, технологии. Бизнес-конференция для драйверов ритейл-индустрии

Организатор - Retail Platforma

При поддержке - Malls Club Ukraine & Belarus

Генеральный партнер - SMART business

20 июля 2018, в Киеве, лидеров ритейла объединит третья практическая конференция Smart Retail: вызовы, тренды, технологии

Какие технотренды окажут принципиальное влияние на ритейл в 2018-2020 гг?

Какие инновации открывают новые «окна возможностей» в ритейле и дают реальный финансовый результат, а какие оказываются лишь дорогим модным атрибутом и поводом для медиа-хайпа?

Smart Retail — событие, которое содержит мощный конструктивный контент:



• для владельцев и топ-менеджеров розничных компаний;

• маркетинг-директоров розничных компаний и ТРЦ;

• руководителей отделов развития;

• для топ-менеджеров сервисных компаний, предоставляющих услуги для розницы (IT-компании, банки, службы доставки,

производители торгового оборудования, света, мультимедийных экранов, музыкального сопровождения для торговых пространств)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9.00-10.00

Welcome-coffeе и регистрация

10.00-11.30

Первая секция

Мировые технологии как драйвер принятия оптимальных решений в развитии ритейла

11.30-12.00

Кофе-пауза и нетворкинг

12.00-12.40

Баттл-дискуссия

Тема: Какие технологии вернут покупателя в магазины?

12.40-14.00

Вторая секция

Smart-системы для управления поведением потребителя

14.00-15.00

Бизнес-бранч и нетворкинг

15.00-16.00

Баттл-дискуссия

Тема: Почему инновации в ритейле тормозятся на этапе внедрения?

15.00-17.30

Третья секция

Искусственный интеллект, облачные технологии, интернет вещей и диджитал — инструментарий для развития конкурентных преимуществ бренда

17.30

Окончание конференции и нетворкинг, закрепление полезных знакомств



Подробнее о программе и условиях участия в Smart Retail: http://retailplatforma.com/events/smart-retail-2018-vyzovy-trendy-tehnologii-20-iyulya-18/

Регистрация на Smart Retail: вызовы, тренды, технологии

на сайте Retail Platforma, по email: s.kovalsky@meetingpointgroup.com

и по телефону: +38044 232 98 40; +38050 736 59 09

До встречи 20 июля, в Киеве, на Smart Retail: вызовы, тренды, технологии!