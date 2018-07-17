Smart Retail 2018: вызовы, тренды, технологии. Бизнес-конференция для драйверов ритейл-индустрии
Организатор - Retail Platforma
При поддержке - Malls Club Ukraine & Belarus
Генеральный партнер - SMART business
20 июля 2018, в Киеве, лидеров ритейла объединит третья практическая конференция Smart Retail: вызовы, тренды, технологии
Какие технотренды окажут принципиальное влияние на ритейл в 2018-2020 гг?
Какие инновации открывают новые «окна возможностей» в ритейле и дают реальный финансовый результат, а какие оказываются лишь дорогим модным атрибутом и поводом для медиа-хайпа?
Smart Retail — событие, которое содержит мощный конструктивный контент:
• для владельцев и топ-менеджеров розничных компаний;
• маркетинг-директоров розничных компаний и ТРЦ;
• руководителей отделов развития;
• для топ-менеджеров сервисных компаний, предоставляющих услуги для розницы (IT-компании, банки, службы доставки,
производители торгового оборудования, света, мультимедийных экранов, музыкального сопровождения для торговых пространств)
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9.00-10.00
Welcome-coffeе и регистрация
10.00-11.30
Первая секция
Мировые технологии как драйвер принятия оптимальных решений в развитии ритейла
11.30-12.00
Кофе-пауза и нетворкинг
12.00-12.40
Баттл-дискуссия
Тема: Какие технологии вернут покупателя в магазины?
12.40-14.00
Вторая секция
Smart-системы для управления поведением потребителя
14.00-15.00
Бизнес-бранч и нетворкинг
15.00-16.00
Баттл-дискуссия
Тема: Почему инновации в ритейле тормозятся на этапе внедрения?
15.00-17.30
Третья секция
Искусственный интеллект, облачные технологии, интернет вещей и диджитал — инструментарий для развития конкурентных преимуществ бренда
17.30
Окончание конференции и нетворкинг, закрепление полезных знакомств
Подробнее о программе и условиях участия в Smart Retail: http://retailplatforma.com/events/smart-retail-2018-vyzovy-trendy-tehnologii-20-iyulya-18/
Регистрация на Smart Retail: вызовы, тренды, технологии
на сайте Retail Platforma, по email: s.kovalsky@meetingpointgroup.com
и по телефону: +38044 232 98 40; +38050 736 59 09
До встречи 20 июля, в Киеве, на Smart Retail: вызовы, тренды, технологии!