Smart Retail 2018: виклики, тренди, технології. Бізнес-конференція для драйверів рітейл-індустрії
Організатор - Retail Platforma
За підтримки - Malls Club Ukraine & Belarus
Генеральний партнер - SMART business
20 липня 2018, в Києві, лідерів рітейлу об'єднає третя практична конференція Smart Retail: виклики, тренди, технології
Які технотренди нададуть принциповий вплив на рітейл в 2018-2020 рр?
Які інновації відкривають нові «вікна можливостей» в рітейлі і дають реальний фінансовий результат, а які виявляються лише дорогим модним атрибутом і приводом для медіа-хайпа?
Smart Retail - подія, яка містить потужний конструктивний контент:
- для власників і топ-менеджерів роздрібних компаній;
- маркетинг-директорів роздрібних компаній і ТРЦ;
- керівників відділів розвитку;
- для топ-менеджерів сервісних компаній, що надають послуги для роздробу (IT-компанії, банки, служби доставки, виробники торгового обладнання, світла, мультимедійних екранів, музичного супроводу для торгових просторів)
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
9.00-10.00
Welcome-Coffeе і реєстрація
10.00-11.30
перша секція
Світові технології як драйвер прийняття оптимальних рішень в розвитку рітейлу
11.30-12.00
Кава-пауза і нетворкінг
12.00-12.40
Баттл-дискусія
Тема: Які технології повернуть покупця в магазини?
12.40-14.00
друга секція
Smart-системи для управління поведінкою споживача
14.00-15.00
Бізнес-бранч і нетворкінг
15.00-16.00
Баттл-дискусія
Тема: Чому інновації в рітейлі гальмуються на етапі впровадження?
15.00-17.30
третя секція
Штучний інтелект, хмарні технології, інтернет речей і Діджитал - інструментарій для розвитку конкурентних переваг бренду
17.30
Закінчення конференції і нетворкінг, закріплення корисних знайомств
Детальніше про програму та умови участі в Smart Retail: http://retailplatforma.com/events/smart-retail-2018-vyzovy-trendy-tehnologii-20-iyulya-18/
Реєстрація на Smart Retail: виклики, тренди, технології
на сайті Retail Platforma, по email: s.kovalsky@meetingpointgroup.com
і по телефону: +38044 232 98 40; +38050 736 59 09
До зустрічі 20 липня, в Києві, на Smart Retail: виклики, тренди, технології!