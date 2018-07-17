Smart Retail 2018: виклики, тренди, технології. Бізнес-конференція для драйверів рітейл-індустрії

Новини Новости компаний 17.07.2018 - 14:19

Організатор - Retail Platforma
За підтримки - Malls Club Ukraine & Belarus
Генеральний партнер - SMART business

20 липня 2018, в Києві, лідерів рітейлу об'єднає третя практична конференція Smart Retail: виклики, тренди, технології

Які технотренди нададуть принциповий вплив на рітейл в 2018-2020 рр?
Які інновації відкривають нові «вікна можливостей» в рітейлі і дають реальний фінансовий результат, а які виявляються лише дорогим модним атрибутом і приводом для медіа-хайпа?

Smart Retail - подія, яка містить потужний конструктивний контент:

  • для власників і топ-менеджерів роздрібних компаній;
  • маркетинг-директорів роздрібних компаній і ТРЦ;
  • керівників відділів розвитку;
  • для топ-менеджерів сервісних компаній, що надають послуги для роздробу (IT-компанії, банки, служби доставки, виробники торгового обладнання, світла, мультимедійних екранів, музичного супроводу для торгових просторів)

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ                                                                                                 
9.00-10.00
Welcome-Coffeе і реєстрація                                                                                                     
10.00-11.30
перша секція
Світові технології як драйвер прийняття оптимальних рішень в розвитку рітейлу

11.30-12.00
Кава-пауза і нетворкінг

12.00-12.40
Баттл-дискусія
Тема: Які технології повернуть покупця в магазини?

12.40-14.00
друга секція
Smart-системи для управління поведінкою споживача

14.00-15.00
Бізнес-бранч і нетворкінг

15.00-16.00
Баттл-дискусія
Тема: Чому інновації в рітейлі гальмуються на етапі впровадження?

15.00-17.30
третя секція
Штучний інтелект, хмарні технології, інтернет речей і Діджитал - інструментарій для розвитку конкурентних переваг бренду

17.30
Закінчення конференції і нетворкінг, закріплення корисних знайомств


Детальніше про програму та умови участі в Smart Retail:  http://retailplatforma.com/events/smart-retail-2018-vyzovy-trendy-tehnologii-20-iyulya-18/

Реєстрація на Smart Retail: виклики, тренди, технології
на сайті Retail Platforma, по email: s.kovalsky@meetingpointgroup.com
і по телефону: +38044 232 98 40; +38050 736 59 09

До зустрічі 20 липня, в Києві, на Smart Retail: виклики, тренди, технології!

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС