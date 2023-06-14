В "Смарт Холдингу" заявили, що пропонували владі шукати нового інвестора разом

СЕО "Смарт Холдингу" Юлія Кірьянова заявила, що в компанії розглядали різні варіанти зміни власника. Була навіть пропозиція до влади знайти нового інвестора разом.

"Якщо за якихось причин держава вважає, що лояльний український інвестор "Смарт Холдинг" - небажаний в Україні - ми готові були вийти, продати бізнес. Але кому ми будемо продавати під час війни? Під час війни, на жаль, є тільки шахраї, ті, хто хочуть швидких грошей - купити задешево, а потім дуже дорого перепродати", - заявила Кірьянова.

За її словами, холдинг шукає стратегів, які готові підтримувати як мінімум той самий рівень податків, робочі місця та продовжувати інвестувати в Україну.

"Я це казала до війни, під час війни й можу підтвердити зараз… Але конкретних пропозицій не було. Я пропонувала перемовини з усіма, з ким тільки могла. Пропонувала навіть владі шукати таких інвесторів разом. Якщо ви настільки не хочете нас бачити - добре, давайте разом знайдемо стратегів", - розповідає вона.

Разом з тим вона наголосила, що не готові виходити з бізнесу за безцінь.

"Ми інвестували сотні мільйонів доларів в Україну. Чому ми повинні продавати наші активи, здобутки за безцінь? Особливо в ситуації, коли, попри всі проблеми й ризики війни, досі готові інвестувати в Україну… Ми запрошували до діалогу усіх представників влади, хто має відповідні повноваження. Це і депутатський корпус, і профільні міністерства, і Офіс президента. Ми і зараз готові спілкуватися. Шукаймо інвесторів разом", - додала вона.

Нагадаємо, раніше СЕО "Смарт Холдингу" розповіла, скільки ще компанія може існувати в умовах блокування ліцензій.

Раніше повідомлялось, що держава через примусову зупинку родовищ "Смарт Енерджи" майже за два місяці втратила понад 200 млн грн надходжень до бюджету та 20 млн куб м газу.