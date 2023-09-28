В "Смарт Холдингу" розповіли, що може дати поштовх газовидобувній галузі України

Стратегічно важлива, потенційно прибуткова для держави і бізнесу, але надзвичайно капіталомістка - газовидобувна галузь потребує приватних інвестицій, які здатні вивести Україну на міжнародний ринок експортерів газу. Ефективність цих процесів залежить не лише від капіталу та експертності приватного бізнесу, а й від інвестклімату та державного сприяння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Смарт-Холдингу" Юлію Кірьянову на форумі " Енергія бізнесу ".

"Смарт-Холдинг" в газовому бізнесі з 2010 року. З того часу компанія забезпечила приріст видобутку у 2,5 рази на родовищах, які отримала в користування.

Вона вважає, що за ці роки вдалось досягнути значних результатів - 3 млрд кубометрів видобутого газу, 10 млрд грн податків у бюджети різних рівнів. Для цього у виробництво інвестували понад 250 млн доларів.

Паралельно шукали стратегічних інвесторів в Україну, але всі плани зруйнувало вторгнення росії у 2014 році. Тоді зірвались перемовини зі світовими лідерами галузі, зокрема з SHELL, і холдинг розвивав бізнес власним коштом.

Перспективи газової галузі - це не лише безпосередній видобуток палива та його експортна реалізація. Кірьянова зазначає, що він може стати сировиною для інших бізнесів, а також бути балансуючим джерелом енергії при переході до відновлюваної енергетики.

"В Брюсселі я зустрілась з представниками European Energy Research Alliance, які поділились зі мною цікавими контактами норвезьких видобувників. Вони вже зараз створюють технологію переходу з газу на блакитний водень. Це перспективний напрямок, і ми, звичайно, будемо тими, хто доєднається до цієї технології. У своїй стратегії ми розробляли також і завод по виробництву аміаку", - поділилась планами СЕО.

Для реалізації подібних масштабних ініціатив Кірьянова підтримує ідею стратегічних партнерств, але не лише в розрізі приватизації державних підприємств, а й кооперації з приватним сектором. Щоб цей механізм працював ефективно, держава має забезпечити певні передумови.

"Треба для всієї країни "полікувати" судову систему та верховенство права, треба затвердити стратегію розвитку галузі та не змінювати потім правила її гри. Зробити стабільне підґрунтя, щоб це було можливо взагалі. Це дасть потужний поштовх для розвитку галузі. Тоді будуть і стратегічні партнери, і підрядники, і технології, яких нам зараз конче не вистачає", - говорить Кірьянова.

Саме відсутністю такого стабільного підґрунтя, а саме законодавчими і нормативними прогалинами в санкційній політиці, "Смарт-Холдинг" пояснює блокування газовидобувного бізнесу компанії.

Нагадаємо, навесні держава призупинила дію ліцензій на користування родовищами на Харківщині. Через це бюджети різних рівнів на початок осені не отримали понад півмільярда гривень прибутку у вигляді податків, не видобуто вже 67 млн кубометрів газу.