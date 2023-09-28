В "Смарт Холдинге" рассказали, что может дать толчок газодобывающей отрасли Украины

Стратегически важная, потенциально прибыльная для государства и бизнеса, но чрезвычайно капиталоемкая - газодобывающая отрасль нуждается в частных инвестициях, которые способны вывести Украину на международный рынок экспортеров газа. Эффективность этих процессов зависит не только от капитала и экспертности частного бизнеса, но от инвестклимата и государственного содействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Смарт-Холдинга" Юлию Кирьянову на форуме " Энергия бизнеса ".

"Смарт-холдинг" в газовом бизнесе с 2010 года. С тех пор компания обеспечила прирост добычи в 2,5 раза на получивших в пользование месторождениях.

Она считает, что за эти годы удалось достичь значительных результатов - 3 млрд кубометров добытого газа, 10 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней. Для этого в производство инвестировали более 250 млн. долларов.

Параллельно искали стратегических инвесторов в Украине, но все планы разрушило вторжение России в 2014 году. Тогда сорвались переговоры с мировыми лидерами отрасли, в частности с SHELL, и холдинг развивал бизнес за свой счет.

Перспективы газовой отрасли – это не только непосредственная добыча топлива и его экспортная реализация. Кирьянова отмечает, что он может стать сырьем для других бизнесов, а также являться балансирующим источником энергии при переходе к возобновляемой энергетике.

"В Брюсселе я встретилась с представителями European Energy Research Alliance, которые поделились со мной интересными контактами норвежских добытчиков. Они уже сейчас создают технологию перехода с газа на голубой водород. Это перспективное направление, и мы, конечно, будем присоединиться к этой технологии. В своей стратегии мы разрабатывали также и завод по производству аммиака", - поделилась планами СЕО.

Для реализации подобных масштабных инициатив Кирьянова поддерживает идею стратегических партнерств, но не только в разрезе приватизации государственных предприятий, но и в кооперации с частным сектором. Для того, чтобы этот механизм работал эффективно, государство должно обеспечить определенные предпосылки.

"Нужно для всей страны "полечить" судебную систему и верховенство права, нужно утвердить стратегию развития отрасли и не изменять потом правила ее игры. Сделать стабильную подоплеку, чтобы это было возможно вообще. Это даст мощный толчок для развития отрасли. Тогда будут и стратегические партнеры, и подрядчики, и технологии, которых нам сейчас очень не хватает", - говорит Кирьянова.

Именно отсутствием такой стабильной подоплеки, а именно законодательными и нормативными пробелами в санкционной политике, "Смарт-Холдинг" объясняет блокировку газодобывающего бизнеса компании.

Напомним, весной государство приостановило действие лицензий на пользование месторождениями в Харьковской области. Поэтому бюджеты разных уровней на начало осени не получили более полумиллиарда гривен прибыли в виде налогов, не добыто уже 67 млн кубометров газа.