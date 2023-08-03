"Смарт-Холдинг" подав позови до ЄСПЛ щодо злочинів Росії
В "Смарт-Холдинг" заявили, що окупанти остаточно зносять рештки одного з ТЦ "Амстор" в Маріуполі. Таким чином вони намагаються приховати сліди свого злочину, стерши будівлю з мапи міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook.
"Ні у нас, ні у українських чи міжнародних правників вже не буде можливості фізично зафіксувати руйнування. Саме з цією метою загарбники зносять обстріляні власноруч будинки в окупованих містах. Але це відео лишиться доказом злочину. Ми додаємо його до заяв, які підготували до Європейського суду з прав людини", - заявили в компанії.
В повідомленні також йдеться, "Смарт-Холдинг" спрямував вже 19 позовів до Європейського суду по правам людини. Шість з них стосуються саме захоплення або знищення семи ТЦ "Амстор".
До 2014 року мережа складалась з 28 ТЦ площею понад 310 тис. кв. метрів, на початок повномасштабної війни площа не окупованих та працюючих об'єктів вже була 130 000 кв. метрів, забезпечувала 1000 робочих місць. Нині ж 80 тис. кв. метрів комерційної нерухомості мережі - під тимчасовою окупацією або зруйновані, як ТЦ в Кременчуці, знищений торік ракетами Х-22, як цей ТЦ в Маріуполі.
"Ми все відбудуємо після перемоги. Навіть краще, ефективніше і сучасніше. Є ідеї і вже є підготовлені проєкти. Ми будемо наполегливо добиватися відшкодування всіх збитків від країни-агресора", - зазначає CEO "Смарт Урбан" Роман Ємець.
Нагадаємо, раніше СЕО "Смарт Холдингу" заявила, що через війну "Смарт Холдинг" втратив активи на сотні мільйонів.
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