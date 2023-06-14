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Через війну "Смарт Холдинг" втратив активи на сотні мільйонів, - Кірьянова

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Середа 14 червня 2023 16:14
Через війну "Смарт Холдинг" втратив активи на сотні мільйонів, - Кірьянова Фото: СЕО "Смарт Холдингу" Юлія Кірьяннова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Смарт Холдинг" втратив активи на сотні мільйонів. Холдинг вже подав відповідні позови в міжнародні суди щодо стягнення компенсації з РФ через завданні бізнесу збитки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила СЕО компанії Юлія Кірьянова.

"Якщо говорити виключно про бізнеси "Смарт Холдингу", а не про партнерські наші бізнеси, то за результатами 2022 року ми втратили майже 50% виторгу. Але через ціни на газ ми отримали можливість перерозподілити ресурси для підтримки інших бізнесів. Фактично з перших днів війни ми втратили здатність здійснювати операційну діяльність на всіх південних активах - у Миколаєві, Херсоні, Очакові. Під постійними обстрілами ми кожен день втрачаємо там майно", - розповіла вона.

Також за її словами, холдинг вже подав 19 позовів в ЄСПЛ - по кожній компанії окремо.

"Звісно ж, ми не можемо претендувати в таких позовах на компенсації за втрачену вигоду чи прибуток. Ми можемо оцінити тільки вартість пошкодженого чи втраченого активу, майна. Зараз працюємо над самою методологією оцінки. Це не швидкий процес. Вся Україна там в черзі. Але інакше шляху, як примусити агресора компенсувати завдану шкоду - немає", - пояснила вона.

Нагадаємо, раніше СЕО "Смарт Холдингу" розповіла, скільки ще компанія може існувати в умовах блокування ліцензій.

Також Кірьянова повідомила, що "Смарт Холдинг" пропонував владі шукати нового інвестора разом.

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