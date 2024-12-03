У "Слузі народу" закликали до швидкого прийняття закону про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС

За словами депутата, цей проєкт є історичним шансом для України. Реалізація плану відбуватиметься спільно з партнерами зі США та ЄС, без використання бюджетних коштів – виключно за рахунок кредитів та власних ресурсів компанії "Енергоатом".

"Завдяки цьому закону ми зможемо ввести в експлуатацію два енергоблоки загальною потужністю 2,2 ГВт. Це найдешевший вид енергії, і всі атомні станції належать державі. АЕС є гарантією стабільного електропостачання в Україні", – наголосив депутат.

Він також зазначив, що сьогодні атомні електростанції забезпечують 60% потреб у споживанні електроенергії в країні.

"Якби не атомна енергетика, ми б давно сиділи при свічках", – додав він.

Прийняття закону дозволить Україні спільно з партнерами за три роки завершити будівництво енергоблоку № 3 Хмельницької АЕС, який готовий на 80%.

Нагадаємо, добудову енергоблоків Хмельницької АЕС підтримують 80% українців, опитаних групою "Рейтинг". Рішення про добудову Хмельницької АЕС уряд України схвалив у квітні 2024 року. Це рішення підтримали офіційні представники США та ЄС.

Раніше зазначалось, що Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС.