UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Служили лише "папері". В Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу

Ілюстративне фото: в Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

За даними слідства, командир зарахував на військову службу в роту охорони сім осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.

При цьому усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

Зазначається, що ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.

Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн гривень - це сума безпідставно виплачених їм коштів.

Скандали у ТЦК

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК та СП через побиття мобілізованих.

До того ж, ДБР встановило, що колишній командир військової частини з Дніпра причетний до незаконної передачі майна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-ФранківськДБРТЦК