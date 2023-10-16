Служили лише "папері". В Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу

Правоохоронці в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

За даними слідства, командир зарахував на військову службу в роту охорони сім осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.

При цьому усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

Зазначається, що ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.

Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн гривень - це сума безпідставно виплачених їм коштів.

Скандали у ТЦК

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК та СП через побиття мобілізованих.

До того ж, ДБР встановило, що колишній командир військової частини з Дніпра причетний до незаконної передачі майна.

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