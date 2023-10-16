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Служили лише "папері". В Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу

Понеділок 16 жовтня 2023 14:06
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Служили лише "папері". В Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу Ілюстративне фото: в Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Служили лише &quot;папері&quot;. В Івано-Франківську футболістів фіктивно зараховували на військову службу

За даними слідства, командир зарахував на військову службу в роту охорони сім осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.

При цьому усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

Зазначається, що ці особи "відслужили" загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.

Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн гривень - це сума безпідставно виплачених їм коштів.

Скандали у ТЦК

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру командиру та солдату-гранатометнику відділу охорони Тернопільського ТЦК та СП через побиття мобілізованих.

До того ж, ДБР встановило, що колишній командир військової частини з Дніпра причетний до незаконної передачі майна.

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Івано-Франківськ ДБР ТЦК
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