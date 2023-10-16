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Служили только "бумаги". В Ивано-Франковске футболистов фиктивно зачисляли на военную службу

Понедельник 16 октября 2023 14:06
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Служили только "бумаги". В Ивано-Франковске футболистов фиктивно зачисляли на военную службу Иллюстративное фото: в Ивано-Франковске футболистов фиктивно зачисляли на военную службу (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители в Ивано-Франковске разоблачили схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Служили только &quot;бумаги&quot;. В Ивано-Франковске футболистов фиктивно зачисляли на военную службу

По данным следствия, командир зачислил на военную службу в роту охраны семь человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.

При этом все они служили только на "бумаге" и не выполняли никаких военных обязанностей.

Отмечается, что эти лица "отслужили" всего 1100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение.

Фиктивные военнослужащие стоили бюджету почти 1,5 млн гривен - это сумма безосновательно выплаченных им средств.

Скандалы в ТЦК

Напомним, недавно правоохранители сообщили о подозрении командиру и солдату-гранатометчику отдела охраны Тернопольского ТЦК и СП из-за избиений мобилизованных.

К тому же ГБР установило, что бывший командир воинской части из Днепра причастен к незаконной передаче имущества.

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ГБР Ивано-Франковск ТЦК
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