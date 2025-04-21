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На службу поліції заступив суперкар Chevrolet Corvette Stingray

Фото: поліція отримала суперкар Chevrolet Corvette Stingray
Автор: Константин Широкун

У поліції Флориди, США, з'явилася найшвидша патрульна машина в США. Підрозділ дорожньо-патрульної служби отримав Chevrolet Corvette C8 Stingray 2023 випуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі поліції.

Наголошується, що родстер не куплено на гроші платників податків, а вилучено у торговця наркотиками. Ефектний суперкар використовуватиметься для пропаганди дотримання ПДР, ще його використовують на освітніх заходах.

У незвичайного Corvette вже є чорно-коричнева ліврея поліції Флориди, сині спецсигнали на повітрозабірниках та за лобовим склом. Правоохоронним органам дісталася версія з пакетом 70th Anniversary. Під капотом машини встановлено атмосферний 6,2-літровий двигун потужністю 497 кінських сил.

Chevrolet Corvette C8 здатний розміняти 97 км/год з місця приблизно за три секунди і розігнатися до 312 км/год. У поліцейському управлінні пообіцяли, що в реальних умовах машину теж задіють: вона гарантуватиме безпеку на автомагістралях.

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