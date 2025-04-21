На службу полиции заступил суперкар Chevrolet Corvette Stingray

Отмечается, что родстер не куплен на деньги налогоплательщиков, а изъят у торговца наркотиками. Эффектный суперкар будет использоваться для пропаганды соблюдения ПДД, еще его используют на образовательных мероприятиях.

У необычного Corvette уже есть черно-коричневая ливрея полиции Флориды, синие спецсигналы на воздухозаборниках и за лобовым стеклом. Правоохранительным органам досталась версия с пакетом 70th Anniversary. Под капотом машины установлен атмосферный 6,2-литровый двигатель мощностью 497 лошадиных сил.

Chevrolet Corvette C8 способен разменять 97 км/ч с места примерно за три секунды и разогнаться до 312 км/ч. В полицейском управлении пообещали, что в реальных условиях машину тоже задействуют: она будет гарантировать безопасность на автомагистралях.