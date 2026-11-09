Служби відновлення більше не купуватимуть дорогі авто: Федоров запровадив мораторій

Закупівлю позашляховика Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн, яку провела Служба відновлення у Львівській області, офіційно анулювали. Разом із цим скасували й інші аналогічні коштовні тендери в регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Івана Федорова у Telegram.

"Поділяю обурення суспільства та дякую журналістам, які привернули увагу до цієї ситуації. За моїм дорученням розпочали перевірки в установах, підпорядкованих Агентству відновлення. Відповідні кадрові рішення вже ухвалено", - заявив Федоров.

За його словами, автомобіль повернуть дилеру, а 4,26 млн грн - на рахунок регіональної служби.

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"Проблемні" тендери виявили також у Службі відновлення в Харківській області, де місцеві чиновники планували придбати Toyota Land Cruiser Prado майже за 3 млн грн. За дорученням Федорова і цей тендер скасовано.

"У системі Агентства запроваджено мораторій на закупівлю преміальних автомобілів. Як керівник Агентства, відповідаю за роботу всієї системи. Бюджетні кошти мають спрямовуватися на реальні потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни", - зазначив голова Агентства відновлення.