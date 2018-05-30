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Служба внешней разведки отменила конкурс на закупку квартир для военных в Киеве

НовостиПолитика    30.05.2018 - 20:20
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ведомство планировало закупить около 55 квартир

Служба внешней разведки отменила конкурс на закупку квартир для военнослужащих в Киеве. Соответствующее объявление опубликовано в издании "Голос Украины".

Так, указано, что планировалось закупить квартиры для военных в Святошинском, Подольском, Оболонском районах, а именно: 5 однокомнатных квартир общей площадью до 46 кв. м; до 40 двухкомнатных квартир площадью до 66 кв. м и 10 трехкомнатных квартир площадью до 87 кв. м.

"Результаты проведения процедуры закупки: конкурс отменен. Дата принятия решения 24.05.2018. Основание: конкурсное предложение участника не соответствует требованиям конкурсной документации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что в государственном бюджете на 2018 год на строительство и закупку жилья для военных предусмотрено более 800 млн гривен.

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Теги публикации: разведка, квартиры, военные, закупка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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