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Служба зовнішньої розвідки скасувала конкурс на закупівлю квартир для військових у Києві

НовиниПолітика    30.05.2018 - 20:20
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відомство планувало закупити біля 55 квартир

Служба зовнішньої розвідки скасувала конкурс на закупівлю квартир для військовослужбовців у Києві. Відповідне оголошення опубліковане у виданні "Голос України".

Так, вказано, що планувалося закупити квартири для військових у Святошинському, Подільському,  Оболонському районах, а саме: 5 однокімнатних квартир загальною площею до 46 кв. м; до 40 двокімнатних квартир площею до 66 кв. м та 10 трикімнатних квартир площею до 87 кв. м.

"Результати проведення процедури закупівлі: конкурс відмінений. Дата прийняття рішення 24.05.2018. Підстава: конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам конкурсної документації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що у державному бюджеті на 2018 рік на будівництво та закупівлю житла для військових передбачено понад 800 млн гривень.

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Теги публікації: розвідка, квартиры, військові, закупка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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