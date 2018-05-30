Служба зовнішньої розвідки скасувала конкурс на закупівлю квартир для військових у Києві

Відомство планувало закупити біля 55 квартир

Служба зовнішньої розвідки скасувала конкурс на закупівлю квартир для військовослужбовців у Києві. Відповідне оголошення опубліковане у виданні "Голос України".

Так, вказано, що планувалося закупити квартири для військових у Святошинському, Подільському, Оболонському районах, а саме: 5 однокімнатних квартир загальною площею до 46 кв. м; до 40 двокімнатних квартир площею до 66 кв. м та 10 трикімнатних квартир площею до 87 кв. м.

"Результати проведення процедури закупівлі: конкурс відмінений. Дата прийняття рішення 24.05.2018. Підстава: конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам конкурсної документації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що у державному бюджеті на 2018 рік на будівництво та закупівлю житла для військових передбачено понад 800 млн гривень.