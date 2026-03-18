Служба за власним бажанням: як самостійно обрати підрозділ і підписати контракт із ЗСУ

Долучитися до Сил оборони України можна не лише через мобілізацію, а й підписавши контракт. У такому разі є можливість самостійно обрати посаду та підрозділ для служби.
РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, як підписати контракт із підрозділом, до якого ви бажаєте потрапити.
У Міноборони пояснюють, що знайти вакансію можна кількома способами:
Кандидатам також радять підготувати резюме із зазначенням освіти та досвіду роботи, а також визначитися з бажаним напрямком служби.
Після вибору підрозділу розпочинається комунікація з військовою частиною. Кандидат проходить співбесіду, перевірку фізичної підготовки та інші етапи.
За результатами відбору частина видає рекомендаційний лист.
Якщо військова частина входить до переліку пріоритетного комплектування, сформованого Генштабом ЗСУ, такий лист є обов’язковим до врахування. В інших випадках залучення кандидата додатково погоджується з вищим командуванням.
Із рекомендаційним листом кандидат має звернутися до центру рекрутингу або територіального центру комплектування (ТЦК), де:
Після цього кандидата направляють на:
Якщо кандидат не відповідає вимогам обраної посади, йому можуть запропонувати інші варіанти в межах того ж підрозділу.
Порядок підписання контракту залежить від наявності військового досвіду.
Якщо кандидат служив протягом останніх 10 років - його одразу направляють до військової частини, де з ним укладають контракт, який підписує командир підрозділу.
Якщо досвіду немає, то спочатку потрібно пройти базову загальну військову підготовку тривалістю 51 день, після чого направляють до місця служби. У такому разі контракт підписує командир навчального центру.
