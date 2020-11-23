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Служба ООН по разминированию разместит миссию в Карабахе

Нагорный Карабах, Понедельник 23 ноября 2020 22:54
Служба ООН по разминированию разместит миссию в Карабахе
Фото: ситуация в Карабахе (twitter.com)
Автор: Артур Родивилов

Служба ООН по разминированию планирует начать оценку необходимой помощи в Нагорном Карабахе для срочного размещения там специальной миссии. Решение принято в связи с соответствующим запросом сторон соглашения по прекращению огня.

Об этом заявил официальный представитель Департамента миротворческих операций ООН, передает News.am.

По его словам, служба начнет оценку необходимой помощи в начале декабря.

Ранее глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование всех территорий в Карабахе, перешедших под контроль Баку согласно трехстороннему заявлению, уйдет более десяти лет.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Нагорном Карабахе в районе Мадагиза подорвалась совместная поисковая группа.

В результате погиб азербайджанский военный, ранения получили российский миротворец и сотрудники местного "министерства по чрезвычайным ситуациям".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Нагорном Карабахе была остановлена совместными усилиями Анкары и Москвы.

По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте.

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