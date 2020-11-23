Служба ООН з розмінування розмістить місію в Карабасі

Фото: ситуація в Карабасі (twitter.com)

Служба ООН з розмінування планує почати оцінку необхідної допомоги в Нагірному Карабасі для термінового розміщення там спеціальної місії. Рішення прийнято у зв'язку з відповідним запитом сторін угоди щодо припинення вогню.

Про це заявив офіційний представник Департаменту миротворчих операцій ООН, передає News.am.

За його словами, служба почне оцінку необхідної допомоги на початку грудня.

Раніше глава Національного агентства з розмінування територій Азербайджану Газанфар Ахмедов заявив, що на повне розмінування всіх територій в Карабасі, які перейшли під контроль Баку відповідно до тристоронньої заяви, піде понад десяти років.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, у Нагірному Карабаху в районі Мадагіза підірвалася спільна пошукова група.

Унаслідок вибуху загинув азербайджанський військовий, поранення отримали російський миротворець і співробітники місцевого "міністерства з надзвичайних ситуацій".

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна у Нагірному Карабасі була зупинена спільними зусиллями Анкари та Москви.

За словами азербайджанського лідера Ільхама Алієва, мирна угода щодо Нагірного Карабаху поставила крапку в багаторічному конфлікті.