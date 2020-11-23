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В Карабахе подорвалась поисковая группа: ранен миротворец РФ, есть погибший

Мадагиз, Понедельник 23 ноября 2020 17:35
В Карабахе подорвалась поисковая группа: ранен миротворец РФ, есть погибший
Фото: война в Нагорном Карабахе (twitter com  HikmetHajiyev)
Автор: РБК-Украина

В Нагорном Карабахе в районе Мадагиза подорвалась совместная поисковая группа. В результате погиб азербайджанский военный, ранения получили российский миротворец и сотрудники местного "министерства по чрезвычайным ситуациям".

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает "РИА Новости".

Сообщается, что совместная группа в составе российских миротворцев, Вооруженных сил Азербайджана, "МЧС" Карабаха и сотрудников Красного креста проводили поиски погибших в Тертерском районе.

"В районе населенного пункта Мадагиз при проведении работ произошел взрыв мины. В результате подрыва офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что погиб один азербайджанский офицер, еще четыре сотрудника местного "МЧС" получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война в Нагорном Карабахе была остановлена совместными усилиями Анкары и Москвы.

По словам азербайджанского лидера Ильхама Алиева, мирное соглашение по Нагорному Карабаху поставило точку в многолетнем конфликте.

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