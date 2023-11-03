СБУ затримала двох жінок, які почали співпрацювати з РФ після окупації Херсону

Служба безпеки України затримала двох жінок, які почали співпрацювати з Російською Федерацією після окупації Херсону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
За даними відомства, затримані після окупації міста підтримали російських загарбників. За це вони отримали "призначення" до місцевої окупаційної адміністрації РФ.
Окупанти прилаштували їх на керівні "посади" у лавах окупаційного підрозділу "соцполітики Херсонського міського округу".
Одна з жінок керувала "відділом інформаційної роботи та документообігу". Вона була відповідальна за переоформлення установчих документів за російським "законодавством" та підшукувала "кадри" для подальшого працевлаштування до псевдоустанови.
Друга - завідувала так званим "відділом нарахувань". Вона погрожувала місцевим жителям скасуванням соцвиплат, якщо вони відмовляться отримувати паспорти РФ.
На підставі зібраних доказів зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі обидві зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.
Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.
Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.