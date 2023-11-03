СБУ затримала двох жінок, які почали співпрацювати з РФ після окупації Херсону

За даними відомства, затримані після окупації міста підтримали російських загарбників. За це вони отримали "призначення" до місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Окупанти прилаштували їх на керівні "посади" у лавах окупаційного підрозділу "соцполітики Херсонського міського округу".

Одна з жінок керувала "відділом інформаційної роботи та документообігу". Вона була відповідальна за переоформлення установчих документів за російським "законодавством" та підшукувала "кадри" для подальшого працевлаштування до псевдоустанови.

Друга - завідувала так званим "відділом нарахувань". Вона погрожувала місцевим жителям скасуванням соцвиплат, якщо вони відмовляться отримувати паспорти РФ.

На підставі зібраних доказів зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі обидві зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.