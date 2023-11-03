СБУ задержала двух женщин, которые начали сотрудничать с РФ после оккупации Херсона

По данным ведомства, задержанные после оккупации города поддержали российских захватчиков. За это они получили "назначение" в местную оккупационную администрацию РФ.

Оккупанты пристроили их на руководящие "должности" в рядах оккупационного подразделения "соцполитики Херсонского городского округа".

Одна из женщин руководила "отделом информационной работы и документооборота". Она была ответственна за переоформление учредительных документов по российскому законодательству и подыскивала кадры для дальнейшего трудоустройства в псевдоучреждение.

Вторая – заведовала так называемым "отделом начислений". Она угрожала местным жителям отменой соцвыплат, если они откажутся получать паспорта РФ.

На основании собранных доказательств злоумышленницам доложено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время обе злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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