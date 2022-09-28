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Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках"

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Стокгольм, Середа 28 вересня 2022 19:21
Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках" Фото: Служба безпеки Швеції розслідуватиме витік на "Північних потоках" (forsvaret.dk)
Автор: Іван Носальський

Розслідуванням витоку газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" займеться Служба безпеки Швеції. Ймовірно, що за подією можуть стояти інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт державної служби безпеки королівства.

"Служба безпеки прийняла від Поліцейського управління попереднє розслідування інциденту з "Північними потоками". Наразі цей злочин класифікується як саботаж за обтяжливих обставин", - зазначають у відомстві.

Також там наголосили, що мова може йти про серйозний злочин, який міг бути скоєний іншою державою та спрямований проти інтересів Швеції.

Нагадаємо, вчора, 27 вересня, стало відомо провитік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік міг статися в результаті підводних вибухів, які були зафіксовані в районі, де проходять газопроводи.

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