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Служба безпеки ліквідувала агентурну мережу РФ, до складу якої входили експравоохоронці

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 10:33
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Служба безпеки ліквідувала агентурну мережу РФ, до складу якої входили експравоохоронці Фото: СБУ ліквідувала агентурну мережу РФ (ілюстративне фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Яна Барінова

Правоохоронці нейтралізували російську агентурну мережу, яка діяла у трьох областях України. Зловмисники шпигували за Силами оборони та ключовими об’єктами критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ в Telegram.

У відомстві зазначають, що правоохоронці нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка діяла на території Миколаївської, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей. До складу групи входили як діючі, так і колишні правоохоронці, які шпигували за українськими військовими та стратегічними об’єктами інфраструктури.

У СБУ зазначили, що у Миколаєві затримали двох учасників мережі. Одним із них виявився місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року працював на колишнього міліціонера Андрія Шевченка - резидента агентурної групи РФ.

Використовуючи своє службове становище, він збирав інформацію про переміщення ЗСУ та стратегічні об'єкти, а також передавав дані про кадрові зміни у правоохоронних органах.

Зрадник також залучив до діяльності свого батька, який також раніше був міліціянтом. Результатом такої співпраці став повторний обстріл одного з енергооб'єктів на Прикарпатті. Для коригування ворожого вогню ексміліціонер "втемну" використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України.

"Ще одним завданням цього агента був пошук потенційних кандидатів на вербування, зокрема серед колишніх та діючих правоохоронців та військових в Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спецслужби РФ координували роботу мережі через керівника російської військової розвідки та співробітників ФСБ у Криму.

Під час обшуків у затриманих вилучено техніку, документи та інші докази їхньої підривної діяльності. Усім учасникам мережі оголошено підозру в державній зраді, що загрожує довічним ув'язненням.

Триває слідство щодо притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Фото: затримання та виявлені докази (t.me/SBUkr)

СБУ полює на російських агентів

Нагадаємо, напередодні в Одесі затримали трьох юнаків, яких підозрюють у диверсійній діяльності на користь Росії. Вони підпалювали автівки українських захисників.

Крім того, у Вінницькій області викрили чоловіка, який працював на спецслужби РФ. Він "полював" на склади ЗСУ.

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