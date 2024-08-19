ua en ru
Пн, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Служба безопасности ликвидировала агентурную сеть РФ, в состав которой входили экс-правоохранители

Украина, Понедельник 19 августа 2024 10:33
UA EN RU
Служба безопасности ликвидировала агентурную сеть РФ, в состав которой входили экс-правоохранители Фото: СБУ ликвидировала агентурную сеть РФ (иллюстративное фото facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Яна Баринова

Правоохранители нейтрализовали российскую агентурную сеть, действовавшую в трех областях Украины. Злоумышленники шпионили за Силами обороны и ключевыми объектами критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram .

В ведомстве отмечают, что правоохранители нейтрализовали агентурную сеть российских спецслужб, действовавшую на территории Николаевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областей. В состав группы входили как действующие, так и бывшие правоохранители, которые шпионили за украинскими военными и стратегическими объектами инфраструктуры.

В СБУ отметили, что в Николаеве задержаны двое участников сети. Одним из них оказался местный правоохранитель, еще с 2015 года работавший на бывшего милиционера Андрея Шевченко - резидента агентурной группы РФ.

Используя свое служебное положение, он собирал информацию о перемещениях ВСУ и стратегических объектах, а также передавал данные о кадровых изменениях в правоохранительных органах.

Предатель также привлек к деятельности своего отца, который раньше был милиционером. Результатом такого сотрудничества стал повторный обстрел одного из энергообъектов в Прикарпатье. Для корректировки вражеского огня экс-милиционер «втемную» использовал своего знакомого, который проживает на территории западного региона Украины.

"Еще одной задачей этого агента был поиск потенциальных кандидатов на вербовку, в частности среди бывших и действующих правоохранителей и военных в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ координировали работу сети через руководителя российской военной разведки и сотрудников ФСБ в Крыму.

Во время обысков у задержанных изъята техника, документы и другие доказательства их подрывной деятельности. Всем участникам сети объявлено подозрение в государственной измене, что чревато пожизненным заключением.

Продолжается следствие по привлечению к ответственности других причастных лиц.

Фото: задержание и обнаруженные доказательства (t.me/SBUkr)

СБУ охотится на российских агентов

Напомним, накануне в Одессе задержали троих юношей, подозреваемых в диверсионной деятельности в пользу России. Они поджигали авто украинских защитников.

Кроме того, в Винницкой области разоблачили мужчину, работавшего на спецслужбы РФ. Он "охотился" на склады ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Днепропетровская область Николаевская область Ивано-Франковская область Задержание Война России против Украины
NEWS
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
Минус мосты через реку Сейм. Как ВСУ создают "буферную зону" в Курской области (карты боев)
DAILY
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин: У нас в области взрыв каждые две минуты