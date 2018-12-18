Службовцям Генпрокуратури підняли оклади

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадові оклади підняли на 25%

Державним службовцям Генеральної прокуратури на 25% підняли посадові оклади. Проект відповідної постанови є в розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, уряд вніс зміни до примітки до схеми посадових окладів на посадах держслужби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів в 2018 році, згідно з якими на чиновників Генпрокуратури поширюється підвищення окладів на 25%.

У пояснювальній записці наголошується, що дане рішення буде сприяти врегулюванню питань оплати праці чиновників ГПУ і збереженню міжпосадової диференціації в оплаті праці чиновників Апарату Ради, АПУ та інших відомств.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує Верховній раді не підвищувати оклади суддів місцевих, апеляційного і вищого спеціалізованого суду з 1 січня 2019 року. Зокрема, пропонується виключити з закону про судоустрій і статус суддів норму про підвищення окладів до 25 (суддів місцевого суду) і до 40 (суддям апеляційного і вищого спеціалізованого суду) прожиткових мінімумів.