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Чутки та маніпуляції: Гончарук спростував двосторонні переговори по газу з РФ

Новини » Економіка     06.12.2019 - 15:45
Чутки та маніпуляції: Гончарук спростував двосторонні переговори по газу з РФ
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Україна веде газові переговори з Росією лише у тристоронньому форматі разом з ЄС

Україна не веде двосторонніх переговорів по газу з Росією, а чутки про них мають на меті дискредитувати українську владу. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, одна з найбільш поширених чуток, що є якісь окремі двосторонні переговори по поставки російського газу зі знижками Україні напряму.

"Це маніпуляції, які покликані дискредитувати і виставити команду Зеленського як зрадників, які ведуть прямі переговори з ворогом", - сказав він.

За йог словами насправді Україна веде переговори тристоронньому форматі разом, який давно започаткований.

"Він передбачає дуже тісну співпрацю та консультації з Європейськими партнерами на політичному та технічному рівнях. Фактично кожен крок з української сторони узгоджується з європейцями", - сказав він.

Гончарук заявив, що не знає, що якого варіанту у підсумку переговорів готові росіяни. "Те, що озвучується на різних рівнях під час різних раундів переговорів – необов'язково є справжньою позицією. На що реально росіяни готові, ми побачимо, коли контракт буде підписано", - додав прем'єр.

Як повідомляло РБК-Україна, президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори між Росією і Україною про новий газовий контракт поки йдуть складно. У той же час він висловив надію на те, що компанії РФ і України знайдуть взаємоприйнятне рішення по транзиту газу в країни Європи.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що транзитного контракту з Росією з 1 січня 2020 року швидше за все не буде. Однак через якийсь час стане очевидно, що святе місце порожнім не буває, що частку "Газпрому" на європейському ринку займають інші, і йому доведеться повернутися до нового оператору ГТС і домовлятися про транзит, вважає він.

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