"Слугу народа" заподозрили в планах "слить" округ в Харькове Добкину-младшему

Партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" выставила на 178 округ в Харькове кандидата Александра Литвинова, который в 2013-2014-м отметился как организатор Антимайдана. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал "Сделаем их вместе, или снова нас? Кого "Слуга народа" выдвинула против Добкина-младшего", опубликованном на "Апострофе".

По мнению авторов материала, партия "Слуга народа" выставила на парламентских выборах 2019 года кандидата, который не имеет шансов выиграть выборы у одиозного депутата Дмитрия Добкина.

"Добкин-младший был нардепом-мажоритарщиком по Харьковской области на протяжении последних двух каденций. Начиная с 2012 года, он выигрывал по 178-му округу. Именно этот регион, который, среди прочего, известен газодобычей в Шебелинке, взрывами арсенала в Балаклее и резонансными экспериментами со сланцевым газом, находится на границе с Операцией объединенных сил. В этом году шанс победить у Добкина имеет разве что кандидат от рейтинговой сейчас партии "Слуга народа". Кому же партия поручила победить одиозного Добкина-младшего, в частности, и старую систему в целом?", - задаются вопросом авторы статьи.

В материале подчеркивается, что Александр Литвинов – в политике не новичок. "В 2010 году городской голова Балаклеи от Партии регионов, в 2015 году депутат и руководитель Балаклейского райсовета от Волонтёрской партии. Местные активисты уверены, что г-н Литвинов организовывал людей на Антимайдан в 2013-2014 годах, однако публично эта информация никак не подтверждалась", - говорится в статье.

По данным журналистов, в открытых судебных реестрах зафиксированы судебные разбирательства по поводу начислений мэром Литвиновым самому себе завышенных премий. Обвинительные решения районного суда по факту коррупции он обжаловал в апелляционных инстанциях.

По данным "Апострофа", Литвинов во многом близкий человек к Валерию Деме – миллионеру, вице-президенту американско-украинской кампании Sigma Bleyzer, основателю предприятия "Сигма" и члену совета директоров компании AgroGeneration. Относительно деятельности Sigma Bleyzer, на встрече с руководством Государственной службы геологии недр Украины президент компании Майкл Блейзер заявил, что компанию интересуют площади более 500 кв. км, на которых никогда не было промышленной добычи газа на условиях СРП. На первом этапе они готовы были вложить 100 млн долларов.

В материале отмечено, что выбор "сильного кандидата, способного победить" против одиозного Добкина удивил многих опрошенных экспертов. Во-первых, одиозностью и, скорей всего, просматриваемым "договорняком", а не трезвым расчетом подвинуть "заколонного" депутата Добкина. Во-вторых, небольшой узнаваемостью кандидатуры.

"Неужели в 130-тысячном округе и 3-миллионной Харьковской области президентской силой не нашлось хоть сколько-нибудь сильной кандидатуры?", - задают вопрос авторы материала.

Как ранее сообщалось, партия "Слуга народа" объявила мажоритарщиков по Харьковской области. В частности, на 178 округ утвердили Александра Литвинова.