"Слугу народу" запідозрили в планах "злити" округ в Харкові Добкіну-молодшому

Партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" виставила на 178 округ у Харкові кандидата Олександра Литвинова, який в 2013-2014-му відзначився як організатор Антимайдана. Про це пише РБК-Україна з посиланням на матеріал "Зробимо їх разом, або нас знову? Кого "Слуга народу" висунула проти Добкіна-молодшого", опублікованому на "Апострофі".

На думку авторів матеріалу, партія "Слуга народу" виставила на парламентських виборах 2019 року кандидата, який не має шансів виграти вибори у одіозного депутата Дмитра Добкіна.

"Добкін-молодший був нардепом-мажоритарником по Харківській області протягом останніх двох каденцій. Починаючи з 2012 року, він вигравав по 178-му округу. Саме цей регіон, який, серед іншого, відомий газовидобутком в Шебелинці, вибухами арсеналу в Балаклії та резонансними експериментами зі сланцевим газом, що знаходиться на кордоні з Операцією об'єднаних сил. В цьому році шанс перемогти у Добкіна має хіба що кандидат від рейтингової зараз партії "Слуга народу". Кому ж партія доручила перемогти одіозного Добкіна-молодшого, зокрема, і стару систему в цілому?", - задаються питанням автори статті.

У матеріалі наголошується, що Олександр Литвинов – у політиці не новачок. "У 2010 році міський голова Балаклії від Партії регіонів, в 2015 році депутат і керівник Балаклійської райради від Волонтерської партії. Місцеві активісти впевнені, що пан Литвинов організовував людей на Антимайдан в 2013-2014 роках, проте публічно ця інформація не підтверджувалася", - йдеться в статті.

За даними журналістів, у відкритих судових реєстрах зафіксовані судові розгляди з приводу нарахувань мером Литвиновим самому собі завищених премій. Обвинувальні рішення районного суду за фактом корупції він оскаржив в апеляційних інстанціях.

За даними "Апострофа", Литвинов багато в чому близька людина до Валерія Дьоми – мільйонера, віце-президента американсько-української кампанії Sigma Bleyzer, засновника підприємства "Сігма" і члена ради директорів компанії AgroGeneration. Щодо діяльності Sigma Bleyzer, на зустрічі з керівництвом Державної служби геології та надр України президент компанії Майкл Блейзер заявив, що компанію цікавлять площі понад 500 кв. км, на яких ніколи не було промислового видобутку газу на умовах УРП. На першому етапі вони готові були вкласти 100 млн доларів.

У матеріалі зазначено, що вибір "сильного кандидата, здатного перемогти" проти одіозного Добкіна здивував багатьох опитаних експертів. По-перше, одіозністю і, скоріше за все, помітним "договорняком", а не тверезим розрахунком посунути "заколонного" депутата Добкіна. По-друге, невеликою впізнаваністю кандидатури.

"Невже в 130-тисячному окрузі і 3-мільйонної Харківської області президентською силою не знайшлося хоч скільки-небудь сильної кандидатури?", - запитують автори матеріалу.

Як повідомлялося раніше, партія "Слуга народу" оголосила мажоритарників по Харківській області. Зокрема, на 178 округ затвердили Олександра Литвинова.