"Слугу народа" в III квартале финансировали фирмы из орбиты Мангера, - "Наші гроші"

Политическую партию "Слуга народа" в III квартале финансировали фирмы из орбиты Владислава Мангера, главы Херсонского облсовета и фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что в списке доноров "Слуги народа" за III квартал 2019 числятся 12 физических лиц и три десятка фирм, которые перечислили партии почти 100 млн гривен. Почти 20 млн из них перечислили компании ООО "Агро Лэнд", ООО "Веб-Ротор", ООО "Леонол", ООО "Саквояж-ЮТ", ООО "Артинвестбуд" и ООО "ФГ "Экопивдень".

"Фирмы имеют адреса регистраций в разных частях страны, но их печати и чековые книжки правоохранители летом нашли в одной из херсонских квартир, когда пришли с обыском. Эта квартира принадлежит Олегу Семенову - советнику Мангера", - говорится в сюжете.

При этом сам Мангер заявил журналистам, что не имеет отношения к финансовым делам своего советника. Кроме того, по данным журналистов, большинство фирм, которые финансировали "Слугу народа", имеют признаки фиктивности, а их владельцы - повара и грузчики.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении народных депутатов из фракции "Слуга народа" из-за возможного получения взяток.