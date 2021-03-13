UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Слугу народа" будут очищать от "засланных казачков": Корниенко рассказал как

Автор: Артур Родивилов

Новый политический совет партии "Слуга народа" должен будет проводить оценку деятельности народных депутатов. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на съезде "слуг".

Он транслировался на Youtube.

По его словам, местные советы партии должны инициировать исключение, а политический совет должен проводит оценку деятельности депутатов.

"Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность по исключению таких людей в парламенте. В первую очередь я про партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях", - сказал Корниенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команду партии очищают от "случайных людей и засланных казачков".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду проходили в начале марта 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре парламентские партии. В рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины партияСлуга народа
Читайте также
Партия "Слуга народа" изменила структуру, создав новый орган
В "Слуге народа" рассказали, как будут развивать общины
Прогноз погоды