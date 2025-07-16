"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію, буде Зеленський, - джерело

"Слуга народу" сьогодні, 16 липня, проведе засідання фракції. Як очікується, до нардепів долучиться президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на джерело в парламенті.
Наразі відомо, що засідання відбудеться о 18:30, головна тема - формування складу нового уряду на чолі з першим віце-прем'єром Юлією Свириденко. Зокрема, планується, що Зеленський особисто представить нардепам Свириденко як кандидата у премʼєри.
Крім того, співрозмовник видання додав, що нардепи розраховують завершити всі кадрові питання вже завтра, не відкладаючи їх на наступний тиждень.
Нагадаємо, на цьому тижні відбудеться масштабне перезавантаження Кабінету міністрів.
Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада вже відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він має стати новим міністром оборони.
При цьому уряд очолить перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. Залишилось, щоб її кандидатуру підтримали у парламенті.
Також зміни плануються ще у низці міністерств. Зокрема, за даними джерел РБК-Україна, посаду віце-прем'єра, міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України залишить Ольга Стефанішина.
Очікується, що її місце може зайняти заступник міністра економіки і торговий представник Тарас Качка або посол України в ЄС Всеволод Ченцов.
Всі деталі перезавантаження Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.
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