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"Слуги народа" собираются на съезд 13 марта: что на повестке дня

Автор: Юлия Струк

Партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. На повестке дня - изменения в системе управления партией.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"На съезде "Слуги народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти", - отметил глава политсилы Александр Корниенко.

Съезд пройдет 13 марта в Киеве. В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.

Депутаты собираются обсудить новую редакцию Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе. Также запланировано и обсуждение нового документа - Доктрины политической партии "Слуга народа", которая сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии.

Напомним, ранее политическая партия "Слуга народа" определилась с кандидатами на довыборах в Верховную раду на двух мажоритарных округах. За вакантные мандаты будут бороться спортсмен Василий Вирастюк и глава Покровской РГА Андрей Бондаренко.

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Новости Украины съездСлуга народа
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