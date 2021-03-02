"Слуги народу" збираються на з'їзд 13 березня: що на порядку денному

"На з’їзді "Слуги народу" ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, які прийматимуть політичні рішення - як на місцях, так і в центральній владі", - зазначив глава політсили Олександр Корнієнко.

З’їзд пройде 13 березня у Києві. У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.

Депутати збираються обговорити нову редакцію Статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі. Також заплановане і обговорення нового документу - Доктрини політичної партії "Слуга народу", яка поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії.