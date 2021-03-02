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"Слуги народу" збираються на з'їзд 13 березня: що на порядку денному

Автор: Юлія Струк

Партія "Слуга Народу" проведе з’їзд 13 березня. На порядку денному - зміни у системі управління партією.

Про це повідомляє прес-служба партії.

"На з’їзді "Слуги народу" ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, які прийматимуть політичні рішення - як на місцях, так і в центральній владі", - зазначив глава політсили Олександр Корнієнко.

З’їзд пройде 13 березня у Києві. У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від СН, делегати від кожної з областей.

Депутати збираються обговорити нову редакцію Статуту партії та проведення виборів до керівних органів на його основі. Також заплановане і обговорення нового документу - Доктрини політичної партії "Слуга народу", яка поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" визначилася з кандидатами на довиборах до Верховної ради на двох мажоритарних округах. За вакантні мандати боротимуться спортсмен Василь Вірастюк та глава Покровської РДА Андрій Бондаренко.

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