"Слуги народа" рассказали, как планируют восстанавливать экономику от последствий пандемии

В этом году выборы в Украине не планируются, а потому у народных депутатов есть достаточно времени, чтобы направить все свои усилия на экономическое восстановление страны после пандемии.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас в этом году будет две сессии - пятая и шестая. Хотелось, чтобы это время Верховная рада провела максимально конструктивно и полезно для страны. Народным депутатам надо останавливаться, потому что выборов не планируется, и направить максимум усилий на то, чтобы государство вместе со всем миром возобновлялась после последствий пандемии коронавируса. И возобновляла экономический рост, ведь для этого есть все основания, и многие специалисты об этом говорят", - сказал он.

Как отмечают в партии, этот год будет сложным для экономики Украины и для государства в целом. Дело в том, что на него, как и на два предыдущих года, приходится пик выплат по долгам, на которые уйдет примерно каждая третья гривна бюджета.

Для понимания: общий объем выплат составляет 10,9 млрд долларов, в частности, в сентябре должны оплатить 3 млрд долларов. Но в следующем году таких больших выплат не предполагается, они будут существенно ниже. Учитывая это, на этот год есть две большие задачи, подчеркнул Корниенко.

"Во-первых, для нас важно продолжить сотрудничество с МВФ. Выполнить обязательства, успешно завершить переговоры и получить транши по программе сотрудничества. Во-вторых, мы должны заложить фундамент экономического роста в 2022 году", - озвучил планы Александр Корниенко.

В 2019-2020 годах парламент уже принял законы, которые стимулируют развитие экономики и открытие новых рынков – земли, спирта, янтаря, игорного бизнеса. Они начнут работать уже в 2021 году. Кроме того, страна существенно продвинулась в развитии инфраструктуры и в вопросе создания рабочих мест благодаря программе президента "Большая стройка".

Работу по созданию экономических стимулов планируют продолжить и в этом году. Речь идет о поддержке значительных инвестиций - так называемые "инвестиционные няни". Они создадут комфортные условия и предоставят льготы инвесторам, которые хотят вкладывать в Украину.

Также на повестке дня - закон о локализации, что даст возможность достичь прироста реального ВВП на 0,5% уже после первого года его действия!

Среди других планов - законодательство о государственной промышленной политике и нормирование рынка труда на новых началах - в соответствии с требованиями времени и экономической ситуации.

"Мы должны принять этот комплекс законопроектов на двух ближайших сессиях парламента, чтобы они также смогли заработать в следующем году в полном объеме. Таким образом, мы сможем обеспечить синергию всех этих факторов: снижение долговой нагрузки, открытие новых рынков, стимулирование инвестиций, инфраструктурного развития и инновационной промышленной политики государства. Совокупный эффект даст толчок к стремительному экономическому росту, которое будет означать рост благосостояния наших граждан", - убежден председатель партии "Слуга народа".

Корниенко также отметил, что уже на этой неделе, которая является последней пленарной в январе и в четвертой сессии ВРУ есть несколько важных законопроектов с экономической составляющей.

Во-первых, № 3087-д о бюро экономической безопасности. Речь идет о новом современном органе, который будет заниматься расследованием экономических преступлений.

"Новый орган нужен для того, чтобы окончательно похоронить налоговую милицию, которая раньше всех "кошмарила". И перейти наконец к цивилизованной форме контроля за деятельностью бизнеса. Отныне только один орган будет контактировать с бизнесом, а не несколько, как было ранее. При таких условиях давление на бизнес уменьшится", - пояснил Корниенко, добавив, что бюро будет наследовать лучшие традиции европейцев.

Напомним, также парламент планирует на этой неделе увеличить допороговую стоимость почтовых отправлений (№ 4278), чтобы люди могли делать заказы с зарубежных интернет-магазинов на сумму до 150 евро без налогообложения.

Также на повестке дня - закон об СБУ, о ветеринарной медицине, о восстановлении конкурсов на госслужбу, о коллекторах, который регулирует деятельность микрофинансовых структур, о народовластии через всеукраинский референдум.