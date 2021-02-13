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"Слуги народа" хотят снять Дубинского еще с одной должности

Новина українською → Киев, Суббота 13 февраля 2021 00:42
"Слуги народа" хотят снять Дубинского еще с одной должности Фото: Александр Дубинский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

"Слуги народа" соберутся по вопросу Александра Дубинского еще раз. Они рассмотрят смену главы Киевской областной ячейки партии из-за санкций США.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

"Я знаю, что сейчас в партии будет в ближайшие дни какое-то собрание по этому поводу, они будут решать вопрос именно по главе Киевского областного отделения партии "Слуга народа". Там уже партия решит. Я так понимаю, что вопрос к этому (снятие Дубинского с должности - ред.) есть, поэтому и будет собираться партия", - сказал Тимошенко.

Напомним, исключение нардепа Дубинского из фракции СН поддержали более 180 народных депутатов. Голосование проходило в формате сбора подписей.

Как писало РБК-Украина, в начале января США обвинили нардепа во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Минфин США внес его в список персональных санкций.

После этого в Офисе президента пообещали наказать причастных к вмешательству в выборы президента США, несмотря на партийную принадлежность.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля эксперты попытались дать ответ на вопрос, который волнует всех уже длительное время: готова ли Украина к старту вакцинации уже через несколько дней и что нам вообще будут колоть?

Кроме того, гости студии рассказали, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским.

К Шустеру пришли министр здравоохранения України Максим Степанов, инфекционист Ольга Голубовская, иммунолог Борис Донской, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и другие.

Политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 12 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы телеведущая NewsOne Диана Панченко резко высказалась о санкциях и закрытии телеканалов.


Также в прямом эфире произошел спор между скандальной ведущей и Антоном Геращенко.


А еще в предыдущих выпусках, например, врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.


Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.


Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной "Спутник V".


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