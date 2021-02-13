"Слуги народу" хочуть зняти Дубінського ще з однієї посади

"Слуги народу" зберуться з питання Олександра Дубінського ще раз. Вони розглянуть зміну голови Київського обласного осередку партії через санкції США.

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок проголосувала за виключення зі своїх рядів нардепа Олександра Дубінського.

"Я знаю, що зараз у партії буде в найближчі дні якісь збори з цього приводу, вони будуть розв'язувати питання саме щодо голови Київського обласного відділення партії "Слуга народу". Там вже партія вирішить. Я так розумію, що питання до цього (зняття Дубінського з посади - ред.) є, тому і буде збиратися партія", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, виключення нардепа Дубінського з фракції СН підтримали понад 180 народних депутатів. Голосування проходило у форматі збору підписів.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку січня США звинуватили нардепа у втручанні в американські вибори 2020 року. Мінфін США вніс його до списку персональних санкцій.

Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США, попри партійну приналежність.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 12 лютого експерти спробували дати відповіді на питання, яке турбує всіх уже тривалий час: чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів та що нам взагалі колотимуть?

Крім того, гості студії розповіли, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським.

До Шустера завітають міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інфекціоніст Ольга Голубовська, імунолог Борис Донськой, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та інші.

Політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 12 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.



А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".



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