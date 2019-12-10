"Слуги народа" голосуют за инициативу Геруса по импорту э/э из РФ "по разнарядке", - нардеп

Фото: Иван Крулько (РБК-Украина)

По мнению Крулько, "слуги народа" не вникают глубоко в ситуацию при голосовании

Народные депутаты от "Слуги народа" голосуют за законопроекты "по разнарядке", не осознавая вред национальным интересам страны, который наносит импорт российской электроэнергии. Такое мнение высказал народный депутат, член фракции "Батькивщина" Иван Крулько, комментируя вынесение на рассмотрение заседания Верховной рады законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" (№2233).

"Мне кажется, что у большей части депутатов от "Слуги народа", они очень далеки вообще от осознания, что такое национальные интересы Украины. Вот они делают то, что им говорят по разнарядке, не вникая глубоко в ситуацию. А часть очень хорошо понимает, почему они это делают. Они это делают в угоду отдельным олигархическим группам, которые имеют очень тесные связи с Россией. И вопрос закупки электроэнергии из России так же, как и других ресурсов, которые являются фактически бесплатным сыром в мышеловке, это все они делают сознательно, к сожалению", - сказал Крулько.

Он подчеркнул, что такая позиция депутатов может привести к серьезным проблемам в стране.

"То, что другая часть, которая, возможно, так не думает, не занимает государственную позицию, не занимает позицию национального интереса, а плывет по течению, все это может привести страну к очень непредвиденным ситуациям", - сказал Крулько.

Как известно, законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), принятый в первом чтении 12 ноября, внесен в повестку дня заседания ВР 4 декабря. Ряд депутатов и экспертов ранее заявили, что законопроект отменяет реформу энергорынка и ставит под угрозу синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.